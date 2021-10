Le cadeau au masculin : nos conseils pour le surprendre !

Quand il s’agit de trouver les meilleures idées cadeaux pour hommes, force est de constater que ce n’est pas une tâche facile. Partagé entre l’émotion et la peur d’offrir un présent qui ne sera pas apprécié, vous stagnez sans savoir quel sera le choix idoine. Nous vous aidons avec cette liste non exhaustive de cadeaux assez appréciés des hommes.

Un site pour trouver un parfait cadeau pour homme

Canard.co est une structure qui se consacre à la création de box cadeau pour un homme. Avec des équipes de professionnels comme Les Raffineurs, Worderbox et autres, ce site propose des idées originales de cadeaux réservés aux hommes. Alternant entre préférences et exigences, chaque équipe confectionne des box cadeaux en prenant en compte les occasions et les saisons.

Vous allez découvrir dans cette liste bien fournie sur Canard.co des idées de cadeaux au masculin. La structure réinvente l’univers des présents avec un système d’abonnement mensuel et la possibilité de faire livrer vos cadeaux directement aux bénéficiaires. Avec cette plateforme, vous aurez le choix parmi une large sélection de cadeaux aussi uniques qu’expressifs pour le genre masculin. Vous pourrez ainsi offrir des cadeaux qui feront vivre au destinataire des expériences uniques en leur genre. Si par exemple vous cherchez des idées pour un fan de Bretagne, vous pourrez trouver un cadeau original pour un homme.

Cadeaux au masculin : notre sélection

Toujours dans le but de vous aider à surprendre des hommes avec des cadeaux, nous vous proposons cette sélection.

Livre des amateurs de sneakers

Connu comme étant une bible des baskets, The Ultimate Sneaker Book est une collection des différentes tendances et évolutions dans l’industrie des baskets. Qu’il s’agisse des marques assez populaires comme Nike ou toute autre paire plus rare, vous y verrez une grande variété de sneakers pour homme. C’est un cadeau qui va sans doute ravir votre homme.

L’affiche du Panthéon du football français

Les hommes et le football, c’est une longue histoire… Avez-vous déjà pensé à lui offrir des gadgets ou des cadeaux purement sportifs ou axés sur le football ? Il sera certainement surpris et heureux de cette marque d’attention. Le football ne vous dit peut-être pas grand-chose, alors nous vous aidons avec cette collection. L’affiche du Panthéon du football est un joyau panorama représentant les maillots des clubs des footballeurs français les plus emblématiques. Depuis 1945, allant de Kopa à Mbappé, chaque grand joueur est représenté par son club de cœur.

Un support en bois pour ordinateur

Votre cadeau est-il destiné à un geek ? Votre bien-aimé passe assez de temps avec son ordinateur ? Conçu en bois naturel, le support pour ordinateur est transportable et très léger. Très bien pensé, le support permet à l’ordinateur de souffler grâce aux trous qui jalonnent sa paroi interne.

De plus, un tapis antidérapant installé dans un creux à droite est destiné à la souris. Une petite canalisation est également réservée à tous les fils branchés à l’ordinateur lors de la manipulation. L’heureux bénéficiaire de ce cadeau ne le quittera plus des yeux, et ça ne sera pas pour vous déplaire ! Il s’agit ainsi d’une idée cadeau pour homme très originale.

Un sachet de thé personnalisable

Un thé bio, c’est tout ce qu’il y a de plus sain pour passer une sublime matinée. Avez-vous déjà pensé à une personnalisation de ce joyau ? Le sachet de thé peut être personnalisé en fonction du goût de l’homme qui en bénéficiera. Vous pouvez demander à floquer une citation ou une blague sur la couverture.

Ceci n’est pas une liste exhaustive et vous pouvez retrouver des conceptions de cadeaux par tranche d’âge. Quoi qu’il en soit, les idées de cadeau masculin ne manquent pas. Le meilleur présent doit être personnalisable et choisi en fonction des goûts et préférences du bénéficiaire.